Постпред США при НАТО не поверил слухам о помощи России Ирану

США не располагают доказательствами того, что Россия оказывает Ирану поддержку в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил в эфире телеканала Fox Business

постоянный американский представитель при НАТО Мэтью Уитэкер.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Россия может предоставлять Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и рекомендации по использованию БПЛА.

Однако постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер усомнился в достоверности этих данных.

«Нет никаких доказательств, о которых мы бы могли заявить публично, того, что Россия участвует в делах иранцев», - заметил он, отвечая на вопрос ведущего.

Уитэкер также напомнил о заявлении спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что Москва не передает разведывательные данные Ирану.

СМИ сообщили о помощи России Ирану в атаках против США и Израиля

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе и Тегеран. При ракетных обстрелах погибли лидер страны, аятолла Али Хаменеи, его жена, дочь, зять, невестка и внучка. Также погиб ряд высокопоставленных военачальников вместе с семьями.

В ответ Иран ударил по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Также после начала атак Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти и до 30% морских поставок газа. Это привело к резкому росту цен на энергоносители.