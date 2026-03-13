Позицией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек.

По его словам, 12 марта в Киеве прошли энергетические переговоры, в рамках которых состоялась «очень полезная встреча с представителем ЕК».

Цепек добавил, что в Брюсселе четко дали понять, что Еврокомиссия тоже требует от Украины создания комитета по установлению фактов о состоянии нефтепровода.

Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций

Чиновник добавил, что венгерская делегация, которую он возглавляет, остается в Киеве в ожидании ответа украинских властей.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода «Дружбы».

6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

Ранее Франции возмутились из-за отказа Киева дать осмотреть «Дружбу».