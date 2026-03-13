В США предрекли поражение в операции против Ирана

Военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предрек поражение США в операции против Ирана.

По мнению эксперта, Вашингтон постоянно менял свои планы, в то время как Иран не сдается и действует последовательно. Американским военным приходится лишь реагировать на ситуацию, пока инициатива остается за Тегераном.

«Вам нужно быть тем, кто инициирует действия, заставляя врага реагировать. Мы реагируем на действия иранцев. Мы проиграем», — выразил мнение Риттер.

Он также назвал глупостью планы Франции по развертыванию миссии в Ормузском проливе. По его словам, это лишь ослабит потенциал военного вмешательства и осложнит планирование для Соединенных Штатов.

Ранее глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой инициативы по созданию французской военной миссии в Ормузский пролив, о которой ранее сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.