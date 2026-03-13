Присоединение Молдавии к Евросоюзу (ЕС) невозможно без урегулирования ситуации вокруг Приднестровья (ПМР) и определения статуса Гагаузской автономии. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

По словам эксперта, президент Майя Санду недавно заявила о необходимости вывода российских миротворцев как ключевом условии реинтеграции Приднестровья. Кишинев считает это неотъемлемым этапом на пути страны в Евросоюз.

Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в ЕС

Однако помимо приднестровского вопроса существует еще один значимый аспект — статус Гагаузской автономии, уточнил Сорокин.

Он напомнил, что в 2014 году в Гагаузии прошёл референдум, на котором большинство жителей высказались за сохранение автономии. Также жители поддержали вступление республики в Таможенный союз. Конституционный суд Молдавии позже признал этот референдум незаконным.

Эксперт также указал, что интеграция Молдавии в ЕС сталкивается с другими вызовами, включая экономические и социальные проблемы, вызванные кризисом на Украине.