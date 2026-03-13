Швеция перехватила еще одно судно в Балтийском море

Береговая охрана Швеции взяла под контроль танкер Sea Owl I в Балтийском море у берегов Треллеборга, заподозрив судно в использовании поддельного флага, сообщает Reuters.

228-метровый танкер шёл под флагом Комор, но, по данным ведомства, мог скрывать реальную принадлежность. Замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг заявил, что угроза безопасности и экологии слишком высока, поэтому вмешательство оправдано.

Судно находится в санкционных списках ЕС и других стран.

Напомним, 6 марта Швеция задержала сухогруз Caffa с российским экипажем, капитан до сих пор под стражей.

Ранее сообщалось, что российское судно Jupiter дрейфует без экипажа в Средиземном море вблизи итальянского острова Лампедуза.