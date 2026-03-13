На Западе рассказали об эффективности тактики Ирана в конфликте с Израилем

Иран в начале конфликта с Израилем сумел перегрузить системы противовоздушной обороны (ПВО) своего противника, благодаря чему теперь Исламской Республике гораздо легче поражать цели. Об этом заявил полковник Генерального штаба швейцарской армии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«"Железный купол" и другие противоракетные системы Израиля на самом деле не сработали как следует. То есть они работали, но у иранцев была стратегия поражать системы ПВО, не одну, а несколько, и они быстро перегрузили израильскую противовоздушную оборону», — пояснил аналитик.

Он также добавил, что сейчас Иран тратит меньше ресурсов на выполнение военных задач, чем в первые дни конфликта. По словам Бо, теперь Тегерану не нужно перенасыщать систему ПВО Израиля.

Ранее армия Ирана выступила с заявлением, в котором пригрозила Израилю скорым уничтожением.