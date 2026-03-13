Зеленский объяснил свои угрозы в адрес Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский критикует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования помощи республике со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию Politico.

© Газета.ru

«Он (Орбан — «Газета.Ru) стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, что и [президент России Владимир] Путин: блокирует все для Украины. Сегодня он не делает только одну вещь — он не атакует нашу территорию ракетами или дронами», — сказал глава республики.

Зеленский добавил, что Венгрия не оказывала поддержки Украине с самого начала конфликта. Украинский лидер отметил, что Будапешт связывал это решение с наличием «настоящих друзей» в РФ.

Против Украины призвали ввести санкции после угроз Орбану

5 марта Зеленский заявил, что передаст ВСУ адрес Орбана, если Будапешт и дальше будет блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил угрозы президента республики и отметил, что никто не может угрожать Будапешту. Венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» также негативно оценили угрозы Зеленского в адрес Орбана. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал, что украинский лидер своим заявлением перешел красные линии.

Ранее в Британии заявили о стыде лидеров ЕС из-за Зеленского.