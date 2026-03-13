Раскрыто возможное новое место для переговоров России и Украины

Анкара ожидает, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине может возобновиться уже в марте. Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник.

© Московский Комсомолец

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республика готова вновь предоставить свою площадку для мирных переговоров. Отвечая на вопрос о сроках возможного возобновления диалога, собеседник агентства указал, что в Анкаре рассчитывают на проведение встречи очень скоро, в течение текущего месяца.

Песков раскрыл детали новых переговоров по Украине

Дипломатический источник не уточнил возможный состав участников и формат предстоящих консультаций. Предыдущие раунды переговоров между Москвой и Киевом проходили в Турции в 2022 году, однако позже диалог был приостановлен.

Нынешний переговорный процесс прервался в том числе из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, включая военные действия в Иране. Они отвлекли внимание международных посредников и осложнили логистику консультаций.