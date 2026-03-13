Украинский президент Владимир Зеленский попал в скандал из-за слов о Крыме, доказывающие существование неонацизма в Киеве, пишет итальянское издание AntiDiplomatico (AD).
Как указал журналист, Зеленский попал в центр медийного скандала после очередного высказывания. Он отметил, что не считает людьми тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией.
«Заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима», — подчеркнул автор статьи.
Ранее Зеленский рассказал, что считает сторонников присоединения Крыма к России нечеловеческими существами.