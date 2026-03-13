Фицо заявил о потере влияния ЕС на международной арене

Европейскому союзу стоит обсудить замену главы дипломатии ЕС Каи Каллас и назначить на эту должность политика с большим весом в международных отношениях, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишут «Известия».

По его словам, Европа потеряла влияние на международной арене. Словацкий политик добавил, что Евросоюз не воспринимают как серьезного игрока.

«Нас никто не воспринимает серьезно. Никто с нами не разговаривает», — подчеркнул он.

Фицо добавил, что никто не советовался с ЕС по поводу конфликтов Ирана и Израиля, ситуации в Венесуэле.

Ранее Politico писало, что Евросоюз счел Фицо менее серьезным препятствием на пути к предоставлению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, чем его венгерского коллегу Виктора Орбана.