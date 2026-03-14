В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на полеты

Московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

© Российская Газета

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Как уточняется в сообщении, ограничения введены одновременно в двух воздушных гаванях столицы.

Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется следить за актуальной информацией на табло аэропортов и в официальных каналах авиакомпаний. О сроках действия ограничений пока не сообщается.