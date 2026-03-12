Премьер Израиля сделал резкое заявление о новом лидере Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал на пресс-конференции, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сын и преемник на этом посту Моджтаба Хаменеи не может показываться на публике. Об этом пишет РИА Новости.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по учебным заведениям, правительственным зданиям, многоэтажным домам, спортивным комплексам на территории Ирана.

При ракетных обстрелах погибли аятолла Али Хаменеи, его дочь, зять, невестка и внучка. Также погиб ряд высокопоставленных военачальников вместе с семьями — женами, детьми, внуками.

В четверг, 12 марта, иранские массмедиа опубликовали программную речь нового лидера. Вместе с тем, Моджтаба Хаменеи не посчитал необходимым озвучить ее в эфире иранского телевидения или во время публичного выступления.

«Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран не может показываться на публике», — отметил Нетаньяху.

Глава кабмина заметил, что в войне ожидается большое количество сюрпризов. Он добавил, что не станет раскрывать планы касательно судеб нового верховного лидера Ирана и генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболлах».

В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

Ранее сообщалось, что США и Израиль допускают ликвидацию нового верховного лидера Исламской Республики.

«Подождите и вы сами всё увидите. Как я прежде говорил, во время войны мы никогда не раскрываем наших планов. Вам нужно подождать, и вы сами всё увидите», — заметил, в частности, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ответ на вопрос журналистов о возможном устранении Моджтабы Хаменеи.

В Тегеране отметили, в свою очередь, что в стране разработана гибкая система преемственности лидеров и военачальников — на смену каждому погибшему готовы прийти от 3 до 5 человек.