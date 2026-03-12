Трамп вновь обрушился с критикой на главу ФРС

Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла срочно снизить ставки, не дожидаясь планового заседания регулятора. Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер в четверг обратился к руководителю ФРС, которого он в посте назвал Джером «Слишком Поздно» Пауэлл. Глава государства настаивает, что снижение процентных ставок должно произойти немедленно, а не по итогам ближайшей встречи руководства центробанка.

Федеральная резервная система в прошлом году понижала ставку три раза подряд, однако в январе текущего года регулятор принял решение сохранить её на прежнем уровне.

Вашингтон уже не впервые подвергает главу ФРС критике: Трамп неоднократно призывал Пауэлла к смягчению кредитно-денежной политики. Полномочия Джерома Пауэлла на посту руководителя американского регулятора истекают 15 мая 2026 года.

До окончания срока работы Пауэлла запланировано ещё два заседания Федрезерва. Ближайшая встреча руководства ФРС состоится 17–18 марта, следующая пройдёт 28–29 апреля.