Стармер извинился перед жертвами Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед жертвами американского финансиста Джеффри Эпштейна за то, что назначил Питера Мендельсона послом Великобритании в США — дипломат поддерживал дружеские отношения с сексуальным преступником. Об этом сообщает Politico.

Как сообщает издание, Стармер назвал это назначение своей ошибкой. При этом он также добавил, что не может привести дополнительные подробности о ситуации из-за полицейского расследования.

«Обнародование информации показывает, что было известно. Это привело к дальнейшим вопросам. К сожалению, из-за расследования столичной полиции мы еще не можем обнародовать эту информацию. Но это не меняет того факта, что это я совершил ошибку, и я приношу извинения перед жертвами Эпштейна», —- заявил он.

Напомним, что 11 марта Лондон опубликовал более 100 страниц документов по делу Мендельсона, из которых следует, что Стармеру прямо указали на связь дипломата с Эпштейном. Премьер-министр также был осведомлен о возможных репутационных рисках, но проигнорировал их.