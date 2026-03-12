Стало известно о конфузе Зеленского на фоне войны в Иране

Владимир Зеленский на протяжении нескольких лет призывал к нападению на Иран, жесткому решению иранского вопроса, поддерживал власти США и Израиля. После начала конфликта украинский лидер резко изменил свое мнение, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. Тегеран в ответ ударил по базам этих стран на Ближнем Востоке, перекрыл Ормузский пролив.

Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на энергоресурсы и огромному расходу ракет-перехватчиков для многочисленных систем ПВО, расположенных в Израиле и монархиях Персидского залива.

«Уже через несколько дней после того, как стало понятно, что конфликт затягивается, а цены на нефть растут, заявления Зеленского стали меняться и он все чаще выражает тревогу относительно последствий операции, к которой он ранее сам призывал», — пояснил источник.

По его данным, украинский лидер постоянно жалуется на то, что конфликт негативно влияет на поставки вооружений и отвлекает внимание от Украины.