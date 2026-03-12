СМИ: разведка США не выявила признаков краха иранского режима

CNN: источники в разведке США заявили, что признаков краха иранского режима нет
Согласно оценкам американской разведки, иранский режим не демонстрирует признаков неминуемого краха спустя почти две недели после начала нападения на Исламскую Республику США и Израиля.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«В результате бомбардировок были ликвидированы десятки высокопоставленных иранских чиновников, включая верховного лидера, а также подорван ракетный потенциал Ирана. Однако, как показывают оценки разведки, это пока не представляет серьезной угрозы для власти режима», — говорится в материале.
Отмечается, что представители Белого дома в своих заявлениях стремились свести цели войны к ослаблению ракетной, ядерной и военно-морской программ Ирана. При этом они представляли смену режима как побочный эффект конфликта, а не как его цель. В то же время президент США Дональд Трамп заявлял в качестве одной из причин начала вооруженного конфликта «террористический режим», правящий в Тегеране почти 50 лет, и призвал иранцев свергнуть свое правительство.
Впоследствии американский лидер потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Однако его помощники заявили телеканалу, что, судя по всему, заявление о капитуляции сделает сам Трамп, а не режим Исламской Республики.
9 марта президент США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.