Владимир Зеленский выступил с резким протестом против планов администрации Дональда Трампа смягчить санкции на российскую нефть, назвав этот шаг «ударом» для Украины. Однако в Японии его риторика вызвала лишь раздражение и откровенные издевательства: читатели портала Yahoo News Japan призвали свое правительство спасать национальную экономику, закупать углеводороды у России, а жалобы киевского лидера не слушать.

Пользователи сети не стеснялись в выражениях, оценивая попытки Зеленского диктовать условия мировому энергетическому рынку на фоне кризиса в Ормузском проливе.

«Вау, раздался вой неудачника! Рыдай, рыдай, мы посмеемся. Еще не намазал лыжи в Великобританию?.. Шанс 99,9%, что ты не выживешь на Украине», — написал один из комментаторов.

Читатели подчеркивают, что в условиях, когда Ближний Восток находится на грани взрыва, мнение Киева перестало иметь какое-либо международное значение.

Особое возмущение японцев вызвала манера общения Зеленского с европейскими партнерами, в частности, его нападки на руководство Венгрии.

«Благодарен ли им за это Зеленский? Да где там! Он недавно даже пригрозил с емьер-министра Орбана украинским военным. Скотина неблагодарная», — отмечают пользователи портала.

Японская общественность также потребовала от Токио немедленно вернуться к закупкам нефти и СПГ у Кремля, указывая, что национальные интересы и цены на бензин важнее «реверансов» в сторону Украины.