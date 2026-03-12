Фицо сделал заявление об отправке военных НАТО на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что странам НАТО нельзя отправлять своих военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фицо, последствия такого решения могут привести к тому, что НАТО придется задействовать свой принцип коллективной обороны. Этот принцип отражен в 5 статье устава НАТО — он предусматривает коллективную оборону всего альянса в случае нападения на любого из членов объединения.

«Если будут очередные инициативы послать военных на Украину. Есть такие страны, которые были бы готовы это сделать. Как только военные стран НАТО войдут на территорию Украины и произойдет стычка между русскими и этими военными, так это может кто-то интерпретировать как нападение на государство НАТО и кто-то может активировать статью 5, и мы все в глубокой заднице, простите за выражение», — заявил он.

Помимо этого Фицо также добавил, что победить Россию на поле боя невозможно, а Европе нужно сосредоточиться на том, чтобы конфликт на Украине разрешился мирным путем.

«Я никогда не соглашусь с отправкой словацких военных на Украину, потому что это слишком большая военная авантюра», — заявил он.

Ранее Фицо заявил, что Зеленский приносит вред всему Евросоюзу.