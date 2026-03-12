Умер «Гусь» из «Приключений Электроника»

Одессит Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева в легендарном фильме «Приключения Электроника», умер после продолжительной болезни, пишут «Аргументы и факты».

© Скриншот

По словам близких, последние месяцы Скромный боролся с онкологическим заболеванием. После установления диагноза он проходил лечение в одесских больницах — курс химиотерапии, обследования и другие процедуры. Ситуацию осложнили проблемы с сердцем, которые возникли во время лечения.

Дата и место похорон пока не называются.

Василий Скромный родился в Одессе 26 августа 1964 года. В кино попал благодаря собственной шалости: школьник съезжал по перилам и едва не сбил ассистента режиссера Юлию Константинову, когда она искала детей для съемок «Приключений Электроника».

Его герой с хрипловатым голосом и дерзким характером стал одним из самых ярких персонажей ленты, которую в 1980-х годах с удовольствием смотрели школьники. Многие дети затем повторяли реплики «Гуся».

После своего актерского дебюта, Василий окончил театральную школу при Одесской киностудии и потом снялся в нескольких фильмах и сериалах: «Школа», «Третье измерение», «Хортица», «Комбаты».

В дальнейшем, Скромный, несмотря перспективы в кинематографе, решил получить «серьёзную профессию» и, окончив мореходное училище, стал моряком.

«Я решил приобрести серьёзную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом. В учёбе больше всего мне нравилось во время навигации выходить в море на больших пароходах. А в фильме «Приключения Электроника» я не играл, а просто жил, как безбашенный конопатый мальчишка», — рассказал Василий в одном из интервью.

Служил боцманом дальнего плавания на торговых судах Украины, побывал во многих странах, в том числе Турции, Египте, Кубе, Мексике, Бразилии, Аргентине, Австралии, Океании. В свободное время увлекался подводным плаванием.

Для многих поколений зрителей Василий Скромный навсегда останется тем самым рыжим парнем из фильма «Приключения Электроника» — харизматичным, громким и немного озорным героем, который стал символом детства 1980-х годов.