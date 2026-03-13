«Готов на уступки»: политолог раскрыла цель визита Трампа в Китай

Президент США сообщил, что в апреле планирует посетить Китай. Из соображений безопасности планируется, что Дональд Трамп посетит только один город – Пекин. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая рассказала «ФедералПресс» о целях американского лидера в КНР.

«В последние недели Дональд Трамп активно готовит почву для своего визита в Китай. С одной стороны, появляется информация о задержке поставок оружия Тайваню, а также о том, что Трамп в целом обсуждает этот вопрос с Си Цзиньпином, хотя Тайвань остается важным союзником США в регионе. Таким образом, создается впечатление, что Трамп готов идти на определенные уступки», – отметила эксперт.

По ее словам, с другой стороны, инициировано расследование, направленное на выявление «несправедливых торговых практик» со стороны 16 торговых партнеров США, включая Китай. Если нарушения будут официально подтверждены, США смогут ввести новые пошлины на товары из этих стран. Это дополнительный рычаг давления, который Трамп может использовать в ходе переговоров.

Политолог добавила, что несмотря на существующие разногласия, обе стороны признают необходимость диалога между лидерами для поддержания стабильности. Поэтому в ходе визита, скорее всего, будет обсуждаться возможность заключения торгового соглашения.

«Если говорить об интересах сторон, можно предположить, что Трамп будет продвигать увеличение закупок сельскохозяйственной продукции из США Китаем. Из-за введенных ранее пошлин Китай переориентировался на рынки Бразилии и Аргентины, что ощутимо ударило по американским фермерам. Кроме того, США заинтересованы в том, чтобы Китай увеличил импорт американских энергоресурсов. Наконец, Трамп, вероятно, рассчитывает, что китайская сторона заключит сделку с Boeing, что могло бы стать заметным информационным поводом», – поясняет Инна Рудая.

Китай, в свою очередь, заинтересован в снижении американских пошлин и сохранении доступа китайских товаров на рынок США. Также вполне вероятно обсуждение вопроса Тайваня и призыв к США подтвердить приверженность политике «одного Китая». При этом лидеры двух стран явно затронут и вопросы мировой политики, а также актуальные военные кризисы. Однако маловероятно, что эти переговоры выйдут за рамки обмена позициями.

Таким образом, предстоящий визит может стать попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем через ограниченные торговые договоренности при сохранении стратегических разногласий,подытожила эксперт.

Напомним, в КНР заявили, что во время визита президента США в Пекин речь будет идти о редкоземельных металлах.