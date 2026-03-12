Охота во тьме: Иран пообещал вырезать американских солдат

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани выступил с жестким предупреждением в адрес Вашингтона, пообещав начать «охоту» на американских военнослужащих. Так в Тегеране отреагировали на заявления Дональда Трампа о готовности США в кратчайшие сроки уничтожить всю энергетическую инфраструктуру исламской республики.

© Московский Комсомолец

Лариджани подчеркнул, что попытка американцев оставить Иран без электричества обернется катастрофой для самого контингента США на Ближнем Востоке. «Если они это сделают, весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса», — написал высокопоставленный иранский политик в своем аккаунте в социальной сети X.

Он добавил, что в этих условиях Иарну будет легче провести тайные операции по охоте на американских солдат.

«Темнота дает массу возможностей для того, чтобы выследить и уничтожить американских военнослужащих, ищущих спасения», — резюмировал Лариджани.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов такой силы, после которых восстановить страну будет практически невозможно. Глава Белого дома особо выделил энергетический сектор, заявив:

«Мы могли бы уничтожить их электрическую систему за один час, и им понадобилось бы 25 лет, чтобы её восстановить».

Кроме того, Трамп допустил полное уничтожение Ирана как государства в случае продолжения блокады Ормузского пролива.