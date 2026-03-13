США и Израиль рассматривают возможность изменения стратегии в конфликте с Ираном, поскольку рассчитывать на скорое падение иранского руководства не приходится. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что даже после возможного прекращения активных боевых действий союзники намерены продолжить давление на Тегеран. Речь идет о сочетании экономических ограничений и тайных операций, направленных на ослабление иранского режима.

Израильские чиновники, как отмечает газета, пришли к выводу, что политическая система Ирана в ближайшее время вряд ли рухнет. По их оценке, спустя две недели после начала военной операции военно-политическое руководство страны продолжает функционировать, а оппозиционные силы находятся под жестким контролем служб безопасности.

По информации источников WSJ, ситуация внутри страны "пока не созрела для народного восстания", и изменение баланса может потребовать недель или даже месяцев давления.

Ранее израильские военные уже скорректировали цели проводимой операции, сосредоточившись прежде всего на ослаблении военного потенциала Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также признал, что не уверен в способности иранского общества быстро свергнуть действующую власть.

"Можно привести человека к воде, но нельзя заставить его пить", - подчеркнул он.

При этом Нетаньяху отметил, что Израиль намерен создавать "оптимальные условия" для возможных внутренних изменений в Иране, в том числе продолжая авиаудары.

Иранские военные, в свою очередь, также перешли к новой военной тактике. По словам представителя центрального штаба армии "Хатам аль-Анбия", прежняя стратегия нанесения исключительно ответных ударов завершена и теперь Тегеран намерен придерживаться тактики "удар за ударом".