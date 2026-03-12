Владимир Зеленский, в случае приглашения в Сенат США, попросил бы у сенаторов средства ПВО, предположил главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Об этом пишет РИА Новости.

Портал Politico рассказал накануне, что Зеленский боится нехватки ракет для систем ПВО Patriot из-за чрезмерно активного использования их США на Ближнем Востоке.

«Он [украинский лидер] попросил бы средства ПВО, основываясь на российских атаках на его систему отопления и электроснабжения», — заметил Гринкевич.

Ранее сообщалось, что расходы США на масштабную операцию на Ближнем Востоке составили порядка $30 млрд.

В эту сумму военные эксперты включили затраты на содержание крупной группировки войск на Ближнем Востоке, дорогостоящие боеприпасы (ракеты, бомбы, ракеты-перехватчики для систем ПВО), ремонт поврежденных радаров.