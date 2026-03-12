Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз хочет провести инспекцию трубопровода «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Итконен, альянс уже запросил соответствующее разрешение у властей Украины. На данный момент ответ от Киева не поступил.

«Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода», — рассказала она во время брифинга.

Напомним, что нефтепровод «Дружба» прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» займет до двух месяцев.