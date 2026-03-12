На Украине захотели заблокировать все соцсети и назвали их абсолютным злом

На Украине нужно заблокировать не только Telegram, но и все соцсети, поскольку они могут быть абсолютным злом. С таким предложением выступил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает Telegraf.

По его словам, действовать против распространения влияния соцсетей можно даже очень жесткими методами.

«Я считаю все соцсети, не только "Тележку" — я считаю их всех абсолютным злом. И я бы их всех, вообще, напалмом...», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что на Украине могут заблокировать Telegram при наличии политической воли на это. Нардеп добавил, что технические возможности для этого есть.