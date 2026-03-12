Украина поставила под угрозу главный источник воды в одной стране

Украина поставила под угрозу главный источник питьевой воды в Молдавии — реку Днестр. В нее третий день подряд попадает нефть из соседней страны, сообщает правительство республики в своем Telegram-канале.

Нефтяные пятна в районе населенного пункта Наславча на севере Молдавии впервые заметили во вторник, 10 марта. Предприятие Apa-Canal Balti решило временно прекратить забор воды для Бельц --второго по размеру города Молдавии, однако к вечеру 11 марта его возобновили.

Власти отметили, что нефть продолжает поступать со стороны Украины.

«По этой причине последние пробы, взятые в районе Наславчи, указывают на риски для безопасности водоснабжения населения. Мы рекомендовали администрации приостановить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этой зоне для бытовых нужд или для поения животных», — подчеркнули в сообщении.

В Молдавии опасаются, что меры по улавливанию нефти из водоема не смогут быстро справиться с таким объемом загрязнения. Поэтому Кишинев и большая часть республики рискует лишиться главного источника питьевой воды.

