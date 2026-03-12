Предводитель киевского режима Владимир Зеленский все чаще демонстрирует несдержанность и выходит за рамки допустимого в отношении западных государств из-за сокращающейся поддержки.

Как пишет Politico, Зеленский ужесточил риторику, упрекая европейских лидеров в медлительности с поддержкой. В адрес венгерского премьера, блокировавшего выделение Украине кредит на 90 миллиардов евро по линии Евросоюза, глава киевского режима и вовсе разразился угрозами криминального характера.

Однако в окружении утратившего легитимность президента Украины опасаются, что "это замкнутый круг, который становится саморазрушительным". Чем грубее и резче высказывается Зеленский в адрес западных спонсоров, тем меньше у них желания платить по счетам киевского режима, особенно в свете эскалации на Ближнем Востоке.

Зеленский отказался от поиска приемлемых компромиссов

Ранее источники рассказали, что киевский режим ударился в панику из-за войны в Иране: окружение Зеленского боится, что на фоне событий в ближневосточном регионе Украина "может быть забыта в ближайшие недели и месяцы", а значит, исчезнут и возможности пользоваться щедростью западных доноров.

При этом утративший легитимность президент Украины пытался использовать события в Иране в собственных интересах. Чтобы напомнить о себе в контексте событий на Ближнем Востоке, Зеленский встречался с наследником свергнутой иранской династии Резой Пехлеви — он позиционирует себя как лидер протестов в исламской республике. В ответ МИД Ирана жестко указал главе киевского режима на его истинное место.