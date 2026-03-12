Стали известны планы Трампа по прекращению иранского конфликта

Военная операция США в Иране не закончится в ближайшие недели.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Израильские официальные лица сообщили, что у них сложилось впечатление, что Трамп не планирует прекращать войну в ближайшие две-три недели», — отмечается в сообщении.

Однако они не исключили и тот вариант, что президент США Дональд Трамп примет внезапное решение, если посчитает, что Америка достигла свои цели.

Еще одни источники в Израиле заметили, что американский лидер в последнее время ведет себя неоднозначно и уклончиво в вопросах, касающихся Ближнего Востока.

До этого Трамп заявлял, что операция против Ирана закончится тогда, когда он примет такое решение, отметив, что в республике «практически не осталось целей для ударов».

9 марта президент США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные удары и запускает беспилотники по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.