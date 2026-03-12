$79.0791.39

Стало известно, какие меры примут США для возобновления прохода судов через Ормуз

Илья Родин

Пентагон активно проводит консультации с владельцами судоходных компаний о возможном сопровождение танкеров в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, рассказал глава транспортного командования США генерал Рэндалл Рид. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, какие меры примут США для возобновления прохода судов через Ормуз
© Global Look Press

В четверг, 12 марта, глава Минэнерго США Крис Райт признал, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта.

«Как только будут созданы необходимые условия, суда отправятся [через Ормуз]. Мы проводим консультации с судовладельцами несколько раз в неделю», — уточнил Рид.

Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини сообщил, что Иранские военные с нетерпением ждут конвойные корабли США в Ормузском проливе.

«Иран чрезвычайно приветствует заявления о присутствии американских сил для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Кстати, мы их очень ждём», — отметил Наини.

Ормузский пролив — узкий морской проход в северо-западной части Индийского океана, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом в северо-западной части Аравийского моря.

Раскрыты последствия минирования Ормузского пролива

Длина — 195 км, ширина — от 95 км до менее чем 40 км в самых узких местах. Глубина — до 229 метров.

В проливе есть несколько необитаемых и восемь обжитых островов, из которых Ормуз и Кешм — самые крупные. Пролив разделён на два транспортных коридора шириной около 2,5 км каждый, между ними выделена 5-километровая буферная зона.