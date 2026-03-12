Стало известно, какие меры примут США для возобновления прохода судов через Ормуз

Пентагон активно проводит консультации с владельцами судоходных компаний о возможном сопровождение танкеров в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, рассказал глава транспортного командования США генерал Рэндалл Рид. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 12 марта, глава Минэнерго США Крис Райт признал, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта.

«Как только будут созданы необходимые условия, суда отправятся [через Ормуз]. Мы проводим консультации с судовладельцами несколько раз в неделю», — уточнил Рид.

Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини сообщил, что Иранские военные с нетерпением ждут конвойные корабли США в Ормузском проливе.

«Иран чрезвычайно приветствует заявления о присутствии американских сил для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Кстати, мы их очень ждём», — отметил Наини.

Ормузский пролив — узкий морской проход в северо-западной части Индийского океана, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом в северо-западной части Аравийского моря.

Длина — 195 км, ширина — от 95 км до менее чем 40 км в самых узких местах. Глубина — до 229 метров.

В проливе есть несколько необитаемых и восемь обжитых островов, из которых Ормуз и Кешм — самые крупные. Пролив разделён на два транспортных коридора шириной около 2,5 км каждый, между ними выделена 5-километровая буферная зона.