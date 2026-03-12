В течении нескольких последних недель президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще позволять себе резкие высказывание в адрес других политиков. Издание Politico со ссылкой на источники, близких к офису Зеленского, пишет, что такое поведение со стороны украинского лидера может негативно отразиться на Киеве, зависящем от помощи западных партнеров.

© Вечерняя Москва

Источники утверждают, что смены риторики произошли из-за появившегося разочарования на фоне затянувшихся переговоров по мирному урегулированию.

Экс-советник Зеленского предположил, что такое поведение президента приведет к саморазрушению и только оттолкнет союзников Киева. В свою очередь украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что своей жесткой позицией Зеленский пытается сохранить внутриполитический авторитет, говорится в материале.

5 марта Владимир Зеленский в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза (ЕС) для Вооруженных сил Украины пригрозил дать адрес Виктора Орбана украинским войскам, чтобы они поговорили с ним «на своем языке».

Кроме того, 11 марта бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко также начал угрожать Виктору Орбану. Военнослужащий отметил, что Киеву известно, где венгерский политик живет, ночует и гуляет. В связи с этим экс-генерал призвал Орбана «подумать о своих пятерых детях, шести внуках».