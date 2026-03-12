Вдова Али Хаменеи выжила после ударов США и Израиля по Ирану

Мансуре Ходжасте Багерзаде, вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, оказалась жива, пишет РИА Новости со ссылкой на иранские источники.

© Соцсети

Ведущие СМИ Ирана 2 марта рассказали, что находившаяся в коме супруга Али Хаменеи скончалась, не приходя в сознание.

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — пояснил источник.

Напомним, что Мансуре Ходжасте 79 лет, она родилась в 1947 году в семье бизнесмена, за Хаменеи вышла замуж в 1964-м. Ее брат на протяжении многих лет занимал должность замдиректора Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

Американист сообщил о непопулярной версии убийства Хаменеи

Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля нанесли ряд ударов по правительственным зданиям, жилым домам, учебным заведениям на территории Ирана.

В результате ударов погибли свыше 200 человек, в том числе аятолла Хаменеи, его зять, невестка, дочь и внучка. Сотни людей получили ранения.