Вдова Али Хаменеи выжила после ударов США и Израиля по Ирану

В Иране заявили, что вдова бывшего лидера Ирана оказалась жива
Мансуре Ходжасте Багерзаде, вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, оказалась жива, пишет РИА Новости со ссылкой на иранские источники.
Ведущие СМИ Ирана 2 марта рассказали, что находившаяся в коме супруга Али Хаменеи скончалась, не приходя в сознание.
«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — пояснил источник.
Напомним, что Мансуре Ходжасте 79 лет, она родилась в 1947 году в семье бизнесмена, за Хаменеи вышла замуж в 1964-м. Ее брат на протяжении многих лет занимал должность замдиректора Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).
Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля нанесли ряд ударов по правительственным зданиям, жилым домам, учебным заведениям на территории Ирана.
В результате ударов погибли свыше 200 человек, в том числе аятолла Хаменеи, его зять, невестка, дочь и внучка. Сотни людей получили ранения.