Вдова бывшего верховного лидера Ирана (Али Хаменеи) Мансуре Ходжасте оказалась жива.

Об этом сообщает агентство Fars.

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — говорится в сообщении агентства.

2 марта стало известно, что в результате ударов по Ирану 28 февраля Ходжасте получила серьезные ранения и впала в кому. После чего иранские СМИ, в том числе агентство Mehr, заявили, что супруга Али Хаменеи, находившаяся в коме, погибла «мученической смертью».

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Исламской Республики Иран. В результате были нанесены удары по нескольким иранским городам, в том числе Тегерану. В ответ Иран ответил ракетными ударами и атаками беспилотниками по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

1 марта стало известно о ликвидации Хаменеи. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования, заявив, что в России Хаменеи запомнят «как выдающегося государственного деятеля», который внес значительный вклад в развитие российско-иранских отношений.