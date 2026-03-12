Мерц не может дозвониться до премьер-министра Испании после разногласий по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц не может дозвониться до премьер-министра Испании Педро Санчеса — ранее немецкий политик раскритиковал его из-за позиции по Ирану. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что это произошло после визита Мерца в Вашингтон. С тех пор он дважды пытался дозвониться до Санчеса, но тот не поднял трубку. В итоге Мерц оставил ему голосовое сообщение.

Как сообщает издание, причина игнорирования звонков может быть не связана с разногласиями политиков — представитель Санчеса заявил, что испанский премьер часто меняет номера из-за соображений безопасности. По мнению собеседника издания, Мерц мог набрать номер, который больше не обслуживается.

Ранее Мерц назвал большой ошибкой шаги Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан.