Снег выпал в пустыне Сахара в седьмой раз за 40 лет

В пустыне Сахара в седьмой раз за последние 40 лет выпал снег. На снимках, сделанных на северной окраине пустыни, в городе Айн-Сефра в Алжире, можно увидеть, что дюны внезапно сменили цвет, став белыми вместо оранжевых. Об этом в среду, 11 марта, сообщила газета Daily Mail.

© Вечерняя Москва

В связи с такими погодными местные жители решили прогуляться по песчаным холмам, припорошенным снегом, который вскоре растает.

— До 2016 года последний раз снег в Айн-Сефре выпадал в 1979 году, но за последнее десятилетие это явление стало происходить чаще. Этот город, известный как «Ворота в пустыню», расположен на северной окраине Сахары, недалеко от Атласских гор, что создает идеальные условия для этого явления, — говорится в материале.

При этом прошедший в пустыне дождь принес только небольшой снег, который, предположительно, растает так же быстро, как и выпал, передает газета.

Кадры публикует Telegram-канал 360.ru.

17 февраля китайским туристам пришлось ночевать в экскурсионных автобусах по пути из Териберки в Мурманск из-за того, что трассу перекрыли на выходные после снегопадов. Движение транспорта остановили после поломки снегоуборочной техники и выпавшего снега, поэтому многим путешественникам пришлось возвращаться в Териберку на ночевку.