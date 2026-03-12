Иран предрек скорое уничтожение Израиля

Армия Ирана заявила, что уничтожение Израиля уже близко. Заявление иранских вооруженных сил приводит агентство Fars.

«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», — отмечается в заявлении по случаю Международного дня Иерусалима.

12 марта верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика может открыть новые фронты военной операции с США и Израилем, если конфликт в регионе продолжится.

Также он подчеркнул, что Ирану важно сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.

Кроме того, Хаменеи призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы в регионе. Он указал, что Иран всегда стремился поддерживать теплые и конструктивные отношения со всеми государствами, с которыми имеет сухопутные или морские границы.

Новый верховный лидер Ирана впервые обратился к нации

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.