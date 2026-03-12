В США перепутали Иран и Ирак

Американский телеканал Fox News в прямом эфире представил зрителям карту Ближнего Востока, на которой Иран был ошибочно изображен на месте Ирака. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в 2009 году Fox News поместил Египет на место Ирака, а в 2019 году назвал Сальвадор, Гондурас и Гватемалу «тремя мексиканскими странами». Кроме того, напоминает РИА Новости, в 2013 году телеканал CNN в 2013 «умудрился поместить Гонконг в Южную Америку».

Многие американцы путают Ирак и Иран в связи с созвучием названий. Многие соцопросы американцев на улицах городов США, как указывает агентство, демонстрируют, что в массовом сознании эти страны часто сливаются в единый образ далекого региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.