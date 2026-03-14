Трамп допустил расхождение целей США и Израиля в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 13 марта, заявил, что цели Вашингтона и Тель-Авива в проводимой против Ирана операции могут не совпадать. Об этом он сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

— Думаю, они могут быть немного разными, — отметил американский лидер.

Трамп не уточнил, в чем именно заключаются эти различия, и воздержался от прогнозов относительно сроков завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что США будут наносить удары «столько, сколько потребуется», передают «Известия».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом стремительно нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.

12 марта ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что смена риторики Трампа в вопросе вооруженного конфликта с Ираном вызвана отсутствием быстрого результата, на который надеялись Вашингтон и Иерусалим.

10 марта глава Белого дома заявил, что военная операция против Ирана может закончиться в ближайшее время, но не на текущей неделе. Также он отметил, что в процессе боевых действий американские войска практически уничтожили Иран.