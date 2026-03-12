Иран перешел от прямого военного противостояния к жесткой дипломатической игре, которая ставит союзников США в регионе в критическое положение. Как сообщает китайский портал Sohu, Тегеран предложил странам Европы и Ближнего Востока сделку, радикально меняющую расклад сил: гарантированный безопасный проход танкеров через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

Арабские государства, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, оказались перед выбором: следовать требованиям США и рисковать уничтожением своих нефтехранилищами или принять условия Тегерана, чтобы избежать экономического краха.

«Это уже не военная стратегия, а дипломатический "нож у горла"», — подчеркивает китайский автор.

Даже попытки президента Франции Эммануэля Макрона вмешаться в ситуацию лишь усилили давление со стороны иранских дипломатов, требующих окончательного разрыва отношений с Вашингтоном.

Сегодня новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в своем первом официальном послании пригрозил открытием новых фронтов в конфликте с США и Израилем. В заявлении, зачитанном по государственному телевидению диктором, подчеркивается что Исламская Республика переходит к тактике асимметричных ответов в зонах, где противник наиболее уязвим.