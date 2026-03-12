Трамп проводит совещание с разведкой на фоне войны на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 марта, начал совещание с представителями разведки на фоне масштабной операции против Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, накануне американская разведка признала, что правительство Ирана — незыблемо, признаков краха не наблюдается.

Специалисты заметили, что в Белом доме никто не может назвать четкие цели операции и сроки ее завершения. Все ссылаются на Трампа — только он может решить, когда угроза будет устранена, а задачи выполнены.

Кроме того, эксперты в области энергетики раскритиковали власти США за пренебрежение возможными рисками, недооценку последствий для рынка нефти и газа.