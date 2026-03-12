Пашинян захотел внести поправку Алиева в Конституцию

В новой Конституции Армении не будет ссылки на декларацию независимости, так как она основана на логике конфликта.

Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел Armenpress на своем YouTube-канале.

«Мы не можем строить независимое государство, следуя логике конфликта», — заявил глава армянского кабмина.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что для подписания окончательного мирного договора между Баку и Ереваном, представителям последнего необходимо внести поправки в Конституцию, исключающие территориальные претензии Армении к соседнему государству. В частности, декларация независимости Армении, принятая в пору конфликта в Нагорном Карабахе, содержит формулировку о единстве жителей Республики Армения и Арцаха.

До этого Пашинян также выступал с заявлениями о том, что попытки возродить «Карабахское движение» являются разрушительными для республики. По его мнению, оно является инструментом, направленным против государственности.