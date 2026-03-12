Названо условие вступления КНДР в конфликт на Ближнем Востоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал вступить в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Ирана, пишет обозреватель Роберт Д. Каплан в статье для американского журнала Foreign Affairs.

По его данным, политик заявил, что направит войска на помощь Тегерану в том случае, если от ударов США и Израиля пострадают находящиеся там граждане КНДР.

Автор статьи заметил, что информация о возможной отправке северокорейских солдат привела к тому, что страсти еще более накалились — у Северной Кореи есть ядерное оружие, как и у Израиля, не говоря о США.

Сестра Ким Чен Ына осудила «безрассудные действия» США в Иране

По его мнению, при принятии решения о начале операции взяли верх не специалисты по культуре Ближнего Востока, а, как нередко бывало ранее, «геополитики и пропагандисты».

Каплан констатировал, что прежние авантюры американских президентов привели к полному провалу. Он добавил, что авантюра в Иране может привести державу к закату.