Новый верховный лидер Ирана подтвердил смерть жены и сестры

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что его жена и сестра погибли в результате совместной операции США и Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

© Salampix/Abaca/Sipa USA/TACC

Как заявил Моджтаба Хаменеи, всего в ходе операции он лишился отца, жены, сестры и ее ребенка. Всех погибших родственников он также назвал мучениками.

«Кроме моего отца, чья утрата стала общеизвестной, я отдал в ряды мучеников мою дорогую и верную супругу, на которую возлагал надежды, мою самоотверженную сестру, посвятившую себя служению родителям и получившую заслуженную награду, а также ее маленького ребенка», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Как объяснил президент США Дональд Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Новый верховный лидер Ирана впервые обратился к нации

8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность новому лидеру Моджтабе Хаменеи. Ранее СМИ сообщили, что он попал под обстрел и получил ранение в первый день совместной операции США и Израиля.