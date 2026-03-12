Верховный лидер Ирана обратился с призывом к странам Ближнего Востока

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал страны Ближнего Востока закрыть американские базы. Его слова передает Reuters со ссылкой на первое обращение лидера.

© Saeid Zareian/dpa/TACC

«Все американские базы в регионе должны быть немедленно закрыты, и эти базы будут атакованы», — утверждается в обращении аятоллы.

Хаменеи отметил, что Иран верит в необходимость поддержания хороших отношений с государствами-соседями и намерен наносить удары только по расположенным на их территории американским военным базам. Он также заверил, что Иран вынужден продолжить атаковать эти объекты.

Новый верховный лидер Ирана впервые обратился к нации

Ранее Хаменеи выступил с первым обращением к нации после вступления в должность.