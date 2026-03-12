Финский политик Армандо Мема в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике заявление бывшего генерал-майора ВС Финляндии и члена парламента от правоцентристской партии "Национальная коалиция" Пекки Товери об учениях Североатлантического альянса.

"Член Европарламента от нынешнего правительства Финляндии беззастенчиво признает, что страна готовится к войне против России", — поделился своей точкой зрения он.

По мнению автора публикации, финское правительство отвергло работу на благо дипломатии и мира и выбрало путь эскалации в отношениях с Российской Федерацией.

В Финляндии призвали открыть границу с Россией

Если Хельсинки продолжит двигаться в этом направлении, Финляндия, по всей вероятности, станет новым фронтом, резюмировал Мема.

В последние годы Российская Федерация неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы, называя это «сдерживанием агрессии». В Кремле говорили о том, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, которые представляют потенциальную опасность для интересов российской стороны.