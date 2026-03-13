Макрон заявил, что война в Иране не даст России передышку

Россия ошибается, если считает, что конфликт на Ближнем Востоке даст ей передышку.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Le Monde.

«В рамках G7 мы подтвердили, что рост цен на нефть ни в коем случае не должен приводить к пересмотру нашей санкционной политики в отношении России», — сказал он.

По его словам, призывы России к прекращению огня на Ближнем Востоке звучат странно, поскольку сама Москва уже более года «отказывается от любого прекращения огня» на Украине.

Накануне министерство финансов США объявило о снятии санкций с российских нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что это лишь краткосрочная и узкоспециализированная мера, которая не принесет Москве большой выгоды. Однако СМИ уже пишут о том, что решение Вашингтона по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС. Почему Штаты были вынуждены снять часть антироссийских санкций и принесет ли это выгоду Москве — в материале «Газеты.Ru».

В начале марта Bloomberg назвал президента РФ Владимира Путина «безусловным победителем» конфликта США, Израиля и Ирана. Издание отметило, что конфликт может истощить американские запасы ракет, повысить мировые цены на нефть и оживить рынок российских энергоносителей.