Трамп предположил, что Россия «немного помогает» Ирану

Сейчас, когда Тегеран находится в состоянии войны с Вашингтоном и Иерусалимом, Москва, возможно, оказывает исламской республике некоторую незначительную поддержку.

Об этом в пятницу, 13 марта, заявил президент США Дональд Трамп.

— Думаю, они, возможно, немного им помогают. Россия, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, — передает слова главы государства телеканал Fox News.

Президент России Владимир Путин в поздравлении Моджтабы Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана в очередной раз напомнил, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. По словам главы государства, Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Тегеран на фоне обострения конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом обратился к дружественным ему государствам, включая Москву, с просьбой об отправке гуманитарной помощи.

В то же время Москва и Тегеран продолжают контакты на уровне первых лиц государств. За два дня до этого Владимир Путин второй раз за неделю поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.