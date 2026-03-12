Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

В Израиле предполагают, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать конфликт с Ираном в ближайшие две-три недели.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Израильские официальные лица сообщили, что у них сложилось впечатление, что Трамп не планирует прекращать войну в ближайшие две-три недели, но они учитывают возможность того, что он примет внезапное решение, если сочтет свои цели достигнутыми», — сказано в сообщении.

При этом источники, знакомые с ходом обсуждений в странах «Большой семерки» (G7), отмечают, что Трамп ведет себя «неоднозначно и уклончиво». Одни участники дискуссий предполагают, что он настроен на завершение конфликта, другие — напротив.

Трамп пригрозил уничтожить энергосистему Ирана за час

Ранее Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принято вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.