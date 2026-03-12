Владимир Зеленский теряет самообладание и все чаще переходит к открытой агрессии в адрес западных союзников. Как пишет газета Politico, подобное поведение стало следствием катастрофической ситуации с финансированием и отсутствием прогресса в мирном урегулировании.

© Московский Комсомолец

«Похоже, терпение Владимира Зеленского вот-вот лопнет — и это заметно. За последние недели он не щадит ни недругов, ни даже союзников. Все более жесткий тон отражает зреющее в Киеве разочарование: мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка повисла на волоске», — отмечается в публикации.

Издание предупреждает, что такая тактика может обернуться для Киева дипломатической катастрофой.

«Есть риск, что его недруги в Вашингтоне и ряде европейских столиц ухватятся за его выпады и представят главной противницей мирного соглашения Украину, а не Россию», — резюмируют авторы статьи.

В последнее время Зеленский ведет себя все более вызывающе: он открыто критикует европейских лидеров за медлительность, ставит под сомнение подходы президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта и регулярно переходит на личности в спорах с главами Венгрии и Словакии. В частности, на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима допустил хамские высказывания в адрес Виктора Орбана, заявив, что тот «думает о росте своего живота, а не армии». После этого Зеленский дошел и до прямых угроз Орбану. В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже призвал руководство ЕС дистанцироваться от подобных заявлений, подчеркнув, что украинский лидер перешел все красные линии.