Пока вы не уснули: кома нового верховного лидера Ирана и ультиматум Венгрии Украине

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ сообщили, что новый верховный лидер Ирана находится в коме

© SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

Неназванные источники британского таблоида The Sun заявили, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи потерял как минимум одну ногу, а также получил серьезные повреждения желудка или печени. Таблоид сообщает, что аятолла, «по всей видимости, находится в коме».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран объявил об избрании нового лидера 8 марта. Им стал 56-летний Моджтаба Хаменеи - второй сын погибшего аятоллы.

Читать новость полностью

Венгрия поставила Украине ультиматум по санкциям против РФ

Глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт будет блокировать 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока Украина не восстановит транзит по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

Россия поставляет нефть Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба», часть маршрута проходит через Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что нефть по трубопроводу не поступает в страну с конца января по вине Киева.

Читать новость полностью

Зеленский высказался о дружбе с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как его личное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину уживается со стремлением Киева достичь подписания мирного соглашения с Москвой на переговорах. Он прокомментировал этот момент в интервью Politico.

«Никто не говорит, что нужно подружиться. Он [Путин] пытался оккупировать нас. Мы ответили — и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир — это не вопрос эмоций. Ненависть — это об эмоциях», — высказался украинский глава.

Читать новость полностью

США поставили точку в вопросе снятия санкций с российской нефти

Американские санкции против российской нефти не снимут. Как сообщает РБК, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

Напомним, что цены на нефть начали расти на фоне конфликта США, Израиля и Ирана. В частности, цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

Читать новость полностью

Иран согласился пропустить танкеры одной страны через Ормузский пролив

© Unsplash

Иран разрешил судам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, который фактически заблокирован для других стран после начала боевых действий. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

По данным источников, прорыв произошёл после переговоров глав МИД двух стран — Субраманьяма Джайшанкара и Аббаса Арагчи. Уже минимум два индийских танкера, «Пушпак» и «Паримал», благополучно прошли через пролив.

Читать новость полностью

Россия ударила по израильским «ушам» ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы Украины бросили редкую технику против российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в Минобороны, речь идет об израильской станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 — такую технику называют ушами артиллеристов. Известно, что ВСУ были обещаны поставки 16 таких станций, и несколько единиц уже были уничтожены российскими военными ранее.

Читать новость полностью

Стало известно о мести ВС РФ за удар ВСУ по Брянску

Россия сбросила бомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск» на позиции ВСУ. О такой мести ВС РФ за украинский удар ракетами Storm Shadow по Брянску сообщает Telegram-канал «Позывной Герань».

Речь идет о фугасных авиабомбах ФАБ-500. На них нанесли надписи «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск». Бомбы с управляемыми модулями планирования и коррекции сбросили с самолетов Су-34.

Читать новость полностью

Раскрыты шокирующие подробности личной жизни Эпштейна

© Zuma/TACC

Осужденный за сексуальные преступления американский финансист Джеффри Эпштейн заявлял, что у него есть дочь. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на показания одной из его жертв.

По словам женщины, во время разговора Эпштейн указал на фотографию светловолосой девушки и сообщил, что она родила ему ребенка. Он также продемонстрировал скульптуру торса, сделанную, по его словам, с этой женщины, и назвал ее идеальной, добавив, что будущему мужу девушки очень повезет.

Читать новость полностью

СК достоверно установил заказчиков теракта в «Крокусе»

Следствие достоверно установило, что теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины. Об этом в мессенджере Max заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, основной целью этого «это бесчеловечного преступления» была дестабилизация политической ситуации в России.

Читать новость полностью

Глава ПКР высказался о ситуации с заявлением украинцев на Паралимпиаде

© Паралимпийский комитет России

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что представители украинского спорта всегда недовольны и на их заявления уже никто не обращает внимания.

Ранее МИД, а также Министерство молодёжи и спорта Украины выпустили совместное заявление о возможном бойкоте Паралимпийских игр, если организаторы не пересмотрят решение об участии в турнире россиян и белорусов с национальной символикой. 11 марта Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации в свою сторону и наличии «особого партнёрства» с комитетами России и Белоруссии. Среди прочего, там пожаловались на «беспрецедентное давление IPC на украинскую команду».

Читать новость полностью