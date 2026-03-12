СМИ: рост цен на топливо грозит расколоть ЕС и ослабить поддержку Украины

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и последовавший за ней скачок цен на энергоносители вызывают беспокойство в Брюсселе. Как передает агентство Bloomberg, чиновники Евросоюза опасаются, что экономическое давление на страны блока может усилить внутренние противоречия и подорвать единство в вопросе поддержки Киева.

© Sipa USA/ТАСС

По данным источников, рост стоимости топлива способен стать рычагом давления, который ослабит приверженность европейских стран оказанию помощи украинскому правительству.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским военным базам в регионе. В результате практически парализовано судоходство через Ормузский пролив — ключевую артерию для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.

Цены на нефть отреагировали резким ростом. С начала месяца нефть марки Brent подорожала почти на 35%. По состоянию на 15:21 мск стоимость майских фьючерсов Brent достигла 98,63 доллара за баррель, прибавив 7,25%. Апрельские фьючерсы на WTI выросли на 7,06% — до 93,44 доллара.